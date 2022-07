Free Agency Week Recap: Golden Knights Trade Pacioretty, Re-Sign Smith, Howden

I’m not even going to bother with an intro here. Let’s just do things the simple way. Team by team. I’m only including notable players and signings. No draft picks or future considerations (!)

KEY: EXT = Extention, TD= Trade, ELC= Entry Level Contract.

Here we go.

Vegas Golden Knights

Reilly Smith (EXT), Jonas Rondbjerg (EXT), Brett Howden (EXT), Sheldon Rempal, Sakari Manninen, Byron Froese, Michael Hutchinson, Spencer Foo

Daniil Miromanov will have offseason surgery and will not be ready for training camp. Robin Lehner’s deadline for training camp is ‘tight’ according to Kelly McCrimmon.

Pacific Division

Anaheim Ducks: Frank Vatrano, Ryan Strome

Calgary Flames: Trevor Lewis, Oscar Dansk, Kevin Rooney, Nikita Zadorov (EXT)

Edmonton Oilers: Evander Kane (EXT), Calvin Pickard, Greg McKegg, Brett Kulak (EXT), Jack Campbell, Brad Malone

Los Angeles Kings: Kevin Fiala (TD, EXT), Brendan Lemieux, Alex Edler (EXT), Lias Andersson (EXT), Carl Grundstrom (EXT)

San Jose: Oskar Lindblom, Steven Lorentz (TD), Eetu Makiniemi (TD), Nico Sturm, Matt Benning, Markus Nutivaara, Luke Kunin (TD)

Vancouver Canucks: Dakota Joshua, Curtis Lazar, Ilya Mikheyev, Collin Delia, Christian Wolanin

Seattle Kraken: Justin Schultz, Martin Jones, Shane Wright (ELC), Andre Burakovsky

The Rest of National Hockey Now

Boston Bruins: AJ Greer, Keith Kinkaid, Connor Carrick, Pavel Zacha (TD)

Colorado Avalanche: Jonas Johansson, Josh Manson (EXT), Charles Hudon, Darren Helm (EXT), Artturi Lehkonen (EXT), Valeri Nichushkin (EXT), Alexander Georgiev (TD, EXT), Andrew Cogliano (EXT)

Detroit Red Wings: David Perron, Dominik Kubalik, Ben Chiarot, Olli Maatta, Andrew Copp, Ville Husso (TD, EXT), Mark Pysyk, Austin Czarnik

Montreal Canadiens: Evgenii Dadonov (TD), Juraj Slafkovsky (ELC), Madison Bowey, Kirby Dach (TD)

Florida Panthers: Colin White, Eric and Marc Staal, Anthony Bitetto, Nick Cousins, Alex Lyon

New York Islanders: Alexander Romanov

Philadelphia Flyers: Justin Braun, Nicolas Deslauriers, Adam Brooks, Kevin Connauton

Pittsburgh Penguins: Evgeni Malkin (EXT), Kris Letang (EXT), Rickard Rakell (EXT), Jan Rutta, Dustin Tokarski, Josh Archibald, Johan Larsson, Drake Cagguila, Xavier Ouellet

Washington Capitals: Darcy Kuemper, Dylan Strome, Matt Irwin, Marcus Johansson, Erik Gustafsson, Charlie Lindgren, Connor Brown (TD)

The Rest of the West

Arizona Coyotes: Nick Bjugstad, Laurent Dauphin, Troy Stecher, Patrick Nemeth (TD), Josh Brown, Zack Kassian (TD)

Chicago Blackhawks: Colin Blackwell, Alex Stalock, Andreas Athanasiou, Max Domi, Petr Mrazek (TD)

Dallas Stars: Mason Marchment, Colin Miller

Minnesota Wild: Nic Petan, Andrej Sustr, Filip Gustavsson (TD), Brock Faber (TD)

Nashville Predators: Filip Forsberg (EXT), Ryan McDonagh (TD), Kevin Lankinen, John Leonard (TD)

St. Louis Blues: Noel Acciari, Nick Leddy, Robert Thomas (EXT), Thomas Greiss, Josh Leivo

Winnipeg Jets: David Rittich

Everyone Else

Buffalo Sabres: Eric Comrie, Ilya Lyubushkin, Victor Olofsson (EXT), Malcolm Subban, Vinnie Hinostroza (EXT)

Carolina Hurricanes: Stefan Noesen, Brent Burns (TD), Lane Pederson (TD), Ondrej Kase, Max Pacioretty (TD), Dylan Coghlan (TD)

Columbus Blue Jackets: Johnny Gaudreau, Erik Gudbranson

New Jersey Devils: Ondrej Palat, Brendan Smith, Erik Haula, Vitek Vanecek (TD)

New York Rangers: Louis Domingue, Jaroslav Halak, Vincent Trocheck, Ty Emberson (TD), Ryan Carpenter

Ottawa Senators: Claude Giroux, Alex DeBrincat (TD), Josh Norris (EXT), Scott Sabourin, Cam Talbot (TD)

Tampa Bay Lightning: Mikhail Sergachev (EXT), Anthony Cirelli (EXT), Erik Cernak (EXT), Ian Cole, Vladislav Namestnikov, Haydn Fleury, Philippe Myers (TD), Grant Mismash (TD)

Toronto Maple Leafs: Adam Gaudette, Nicolas Aube-Kubel, Ilya Samsonov, Matt Murray (TD), Denis Malgin

Who Remains

Nazem Kadri, Phil Kessel, PK Subban, Patrice Bergeron, John Klingberg, Paul Stastny, Nino Niederreiter, Evan Rodrigues, Em Pitlick, Sonny Milano, Danton Heinen, Ryan Donato, Sam Gagner, Mattias Janmark, Calle Jarnkrok, etc.

If I missed anyone, let me know on Twitter @OKrepps85. I will update this tomorrow.